Gemona, l’assistente virtuale “Giulia” si evolve: l’AI al servizio della memoria del terremoto

A partire da domani, 20 aprile, il Comune di Gemona del Friuli darà il via a una nuova fase per “Giulia”, l’assistente vocale virtuale attiva dallo scorso dicembre per supportare i cittadini in ogni momento della giornata.

Il servizio, sviluppato da Insiel in collaborazione con Customer Analytics Italia, non si limiterà più a fornire indicazioni sulle pratiche amministrative, ma diventerà una guida completa per scoprire il territorio e i suoi appuntamenti, con un’attenzione particolare alle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del 1976.

Un ufficio comunale sempre aperto

Oltre alle consuete informazioni sui servizi comunali (dalle carte d’identità alle scadenze dei tributi e all’assistenza nella modulistica), Giulia, a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrirà risposte immediate sugli eventi patrocinati dal Comune.

I residenti e i turisti potranno continuare a chiamare il numero storico del centralino, lo 0432 973211, ricevendo assistenza immediata anche durante le ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi. Il sistema è in grado di fornire dettagli logistici preziosi come l’ubicazione degli eventi, i costi, la disponibilità di parcheggi e l’accessibilità per le famiglie, attingendo direttamente dalle informazioni pubblicate nella sezione “Vivere il Comune” del sito istituzionale.

L’innovazione al servizio della memoria

Il potenziamento tecnologico cade in un anno profondamente simbolico per la comunità friulana. Giulia sarà infatti lo strumento digitale incaricato di guidare i visitatori tra le tappe del memoriale e i numerosi eventi commemorativi legati al mezzo secolo dal sisma. Il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa.

“È un servizio, seppur in via sperimentale, molto apprezzato e che riteniamo, una volta a regime, possa diventare non solo utile ma anche irrinunciabile per agevolare gli uffici nei percorsi di acquisizione delle informazioni richieste” ha commentato.

“Ciò è ancor più rilevante nell’anno che stiamo affrontando, caratterizzato da un’intensa attività organizzativa legata agli eventi per il 50° anniversario del terremoto. Ringraziamo Insiel per aver evoluto ‘Giulia’, consentendole di fornire supporto e informazioni ai cittadini sulle iniziative programmate e dimostrando così la flessibilità e le enormi potenzialità di questo strumento che, una volta perfezionato, potrà garantire agli enti locali una risposta efficace a favore delle proprie comunità”.

La trasformazione digitale del territorio

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza, supportata dai fondi europei del programma Edih-pai (Public Administration Intelligence) nell’ambito della Missione 4 del PNRR. L’implementazione non comporta costi per le casse comunali, configurandosi come un modello di innovazione accessibile.

“L’evoluzione di “Giulia” rappresenta un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa generare valore reale per le comunità locali – ha spiegato Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel -. Come in-house regionale, siamo impegnati a mettere l’innovazione tecnologica al servizio dei cittadini e delle amministrazioni, semplificando l’accesso alle informazioni e migliorando la qualità dei servizi pubblici”.

“Questo progetto dimostra come le soluzioni digitali possano andare oltre la dimensione amministrativa, diventando strumenti capaci di rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e persone. In un anno così significativo per Gemona del Friuli, l’assistente virtuale contribuisce anche a valorizzare la memoria collettiva, accompagnando cittadini e visitatori nella partecipazione alle iniziative dedicate al cinquantesimo anniversario del terremoto. Continueremo – ha concluso -, a lavorare in questa direzione, sostenendo percorsi di innovazione che siano sempre più inclusivi, accessibili e vicini ai bisogni delle comunità”.