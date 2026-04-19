È finito con un arresto in flagranza il tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente a Feletto Umberto, nel comune di Tavagnacco: in manette è finito un uomo di 35 anni di origini campane, che si è finto carabiniere ed è stato fermato dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine.

La telefonata e la messa in scena

Nel pomeriggio del 16 aprile, la donna, 78 anni, ha ricevuto una telefonata da parte di un individuo che si è qualificato come carabiniere. Il falso militare le ha riferito di un’indagine in corso per un incidente stradale che la coinvolgeva, prospettando la necessità di verificare denaro e oggetti preziosi presenti in casa.

Poco dopo, un uomo si è presentato all’abitazione della vittima per “eseguire i controlli”. Convinta della versione ricevuta al telefono, l’anziana gli ha consegnato monili in oro e una somma di 1.560 euro. Una volta ottenuto il bottino, il truffatore ha lasciato rapidamente l’abitazione nel tentativo di dileguarsi.

Il blitz dei Carabinieri

Il piano, però, è stato interrotto dall’intervento dei veri Carabinieri, impegnati in attività di contrasto ai reati predatori. L’uomo è stato intercettato poco dopo l’allontanamento dall’abitazione.

Addosso al 35enne è stata recuperata l’intera refurtiva, successivamente restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.