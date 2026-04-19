Udine, una banca a misura di under 25: Guatti volto della nuova campagna giovani

Bcc Banca di Udine ha avviato una nuova campagna di comunicazione rivolta alle giovani generazioni, puntando su un modello che combina servizi digitali e relazione sul territorio. Al centro dell’iniziativa un conto dedicato agli under 25 a canone zero, pensato per la gestione dei primi risparmi e delle esigenze legate a studio e lavoro.

Il progetto vede come testimonial il nuotatore friulano Giovanni Guatti, campione europeo nelle staffette stile libero ai Campionati Europei in vasca corta di Lublino 2025. Con questa iniziativa, Bcc Banca di Udine punta a rinnovare il proprio impegno a essere al fianco delle nuove generazioni, per accompagnarle nelle scelte di oggi e di domani.

Il profilo del testimonial

La scelta del giovane atleta è stata legata al suo percorso sportivo e alla sua esperienza personale. “Abbiamo scelto Giovanni perché incarna i valori in cui crediamo: talento, impegno e capacità di costruire il proprio percorso nel tempo”, ha dichiarato il presidente di Bcc Banca di Udine Lorenzo Sirch. “La sua è una storia autentica, fatta di sacrificio e determinazione, molto vicina all’esperienza di tanti giovani”.

Il modello di servizio per le nuove generazioni

La campagna si rivolge a una fascia di utenti sempre più orientata all’uso di strumenti digitali, ma che cerca anche punti di riferimento concreti. L’offerta prevede operatività completamente via app e assenza di spese fisse di gestione.

“Il nostro obiettivo non è semplicemente portare i giovani in banca, ma riportare la banca nella vita dei giovani”, ha spiegato il direttore generale Giordano Zoppolato. “In un contesto sempre più digitale, crediamo che il valore distintivo sia la capacità di unire innovazione e relazione, offrendo non solo servizi, ma ascolto, accompagnamento e fiducia”.

La voce di Giovanni Guatti

Il campione friulano ha sottolineato il legame con il territorio e il significato della collaborazione. “Il mio percorso sportivo mi ha insegnato che i risultati arrivano con impegno, costanza e fiducia”, ha detto Giovanni Guatti. “Sono molto legato alla mia città di nascita, Udine, e al Friuli Venezia Giulia, e poterle rappresentare in un progetto come questo per me ha un valore speciale. Sapere di poter contare su un partner che crede nei giovani è un messaggio importante, che spero possa arrivare a tanti miei coetanei”.