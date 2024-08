L’attività di meditazione per gli anziani della Rsa di Gemona.

Nella Rsa “I Tigli” di Gemona, gestita da Sereni Orizzonti, è partita nel mese di luglio un’attività di meditazione con gli ospiti, gestita e organizzata da Andrea Favro, Mental Coach e insegnante di mindfulness veneto, trapiantato da molti anni in Friuli.

La mindfulness è una pratica meditativa che consiste nel portare l’attenzione al momento presente, in modo intenzionale e attraverso il respiro. Praticare e allenare la consapevolezza del qui e ora aiuta a rasserenare la mente, a ridurre lo stress e di conseguenza a migliorare il benessere generale. Negli anziani può favorire il sonno e ottimizzare la gestione delle emozioni. Andrea Favro ha investito molti anni in formazione spirituale, dedicandosi a mindfulness, breathwork e gestione della rabbia. “Superati i 50 anni – ci racconta – queste pratiche mi hanno aiutato a vivere più intensamente le giornate. Ho pensato quindi che potesse essere ancora più utile per gli anziani”.

Gli incontri, con cadenza settimanale, si svolgono tramite una meditazione divisa in quattro fasi, guidate passo dopo passo da Favro. Si parte con un momento di raccoglimento ad occhi chiusi e si continua seguendo il respiro, cercando di prestare attenzione alle sole azioni dell’inspiro e dell’espiro. La terza fase prevede invece una presa di consapevolezza delle diverse parti del corpo, arto dopo arto, zona dopo zona. Nella quarta fase avviene infine un rilassamento totale e un rilascio della tensione in tutto il corpo.

“Può sembrare una pratica difficile per gli anziani, tuttavia si mettono volentieri in gioco sperimentando qualcosa di innovativo, che non hanno mai provato” ci racconta l’educatrice Cristina Picco, fautrice del progetto insieme a Favro.

Oltre alle fasi meditative, ad ogni incontro si parla di un sentimento – gioia, tristezza, vergogna – e di un pilastro, ovvero un elemento della vita che viene considerato fondamentale: la gratitudine, la compassione o la felicità nelle piccole cose vengono discussi attraverso racconti ed esempi dalla vita quotidiana. “É una bella soddisfazione vedere gli ospiti che si rilassano e si godono appieno l’esperienza. Ci confrontiamo sulla vita e su cosa conta davvero. Sono grato che sia stata accettata la proposta per questo progetto e ringrazio di cuore educatrici ed animatrici della struttura” conclude Favro.

La Rsa “I Tigli” di Gemona può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.