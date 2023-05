Il Barvi Market di Gemona in aiuto dell’Emilia Romagna.

È ancora tragicamente impresso nella memoria di Alessandra Bravi quello che fu l’effetto del terremoto del 1976 a Gemona del Friuli dove le scosse danneggiarono gravemente il negozio di famiglia.

Ricordi che non si possono cancellare. Così come quelli delle popolazioni che aiutarono il Friuli devastato a rimettersi in piedi. Quando ha visto le immagini dell’Emilia-Romagna martoriata dalla calamità, senza che nessuno le chiedesse alcunché, insieme a suo figlio, Umberto Palladino, Alessandra ha deciso di donare quello che poteva servire e che era nelle sue disponibilità: stivali di gomma, 373 paia, per chi oggi deve lottare contro il fango.

Così, Alessandra e Umberto, del negozio Bravi Market di Gemona del Friuli, hanno contattato la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di ieri la consegna degli stivali di gomma alla Pcr, stivali che saranno consegnati alle popolazioni in ginocchio dell’Emilia-Romagna.