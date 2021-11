A Gemona la festa del Ringraziamento agricolo.

L’associazione allevatori Fvg celebra quest’anno la sua decima presenza in piazza del Ferro a Gemona in occasione della festa del Ringraziamento agricolo, celebrata fino all’esplosione della pandemia nella cornice di “Gemona, formaggio… e dintorni” e oggi, dopo due anni di sospensione causa Covid, nell’ambito dell’AgriFieste, manifestazione organizzata dalla Pro loco di Gemona, in collaborazione tra gli altri proprio con l’associazione allevatori che andrà in scena dal 12 al 14 novembre nel centro storico della città pedemontana.

Come sempre, il contributo organizzativo e di proposta messo in campo dall’associazione sarà importante e si concentrerà in particolare nella giornata di domenica 14 novembre, giorno della Festa del Ringraziamento. Dopo Santa messa, la benedizione dei trattori e la sfilata del carro contadino per le strade della città, in programma per la mattina, alle 15 sarà presentato il libro fotografico “Latte in forma – Gemona, Formaggio e dintorni 2010-2019”, un volume che ripercorre una dopo l’altra le partecipazioni degli allevatori alla festa del formaggio, la mostra delle bovine da latte, che fino a qualche anno fa venivano ricoverate nel parcheggio multipiano e fatte sfilare poi, a beneficio di addetti ai lavori ma anche del pubblico, specie quello più piccolo, in piazza del Ferro.

Formaggio che sarà ancora una volta protagonista: alle 16 infatti, a ruota della presentazione del libro, in piazza si svolgerà la premiazione del 10° concorso Formaggio a latte crudo del Friuli Venezia Giulia, al termine, vale a dire per le 17, le forme partecipanti saranno messe all’asta consentendo al pubblico di portarsi a casa un pezzetto di quest’eccellenza lattiero-casearia che è un vanto della regione.

(Visited 67 times, 67 visits today)