Gemona capitale mondiale del volo libero: arriva la Coppa del Mondo di parapendio

Gemona del Friuli si prepara a diventare ancora una volta la capitale mondiale del volo libero. Da sabato 25 luglio a sabato 1° agosto il territorio ospiterà una tappa della Paragliding World Cup, la Coppa del Mondo di parapendio, con 120 piloti provenienti da ogni continente pronti a sfidarsi nei cieli friulani.

L’appuntamento fa parte del circuito internazionale più prestigioso della disciplina, gestito dalla Paragliding World Cup Association e riservato esclusivamente agli atleti con il ranking più alto a livello mondiale.

L’edizione in programma a Gemona si annuncia come una delle più competitive di sempre. Gli organizzatori hanno infatti registrato una concentrazione senza precedenti di campioni e piloti ai vertici della classifica internazionale, stabilendo un vero e proprio record per la qualità tecnica dei partecipanti.

Decollo dal Monte Cuarnan e arrivo a Bordano

Il decollo principale delle prove sarà allestito sul Monte Cuarnan, mentre il quartier generale della manifestazione e l’atterraggio ufficiale saranno ospitati a Bordano.

Le diverse manche di gara si svilupperanno su un’area particolarmente ampia, compresa tra il confine con l’Austria e quello con la Slovenia. I piloti dovranno sfruttare al meglio le correnti ascensionali e le termiche del territorio per completare percorsi di diversa lunghezza e difficoltà.

Le condizioni aerologiche stabili, gli ampi spazi aerei e la particolare conformazione geografica hanno reso negli anni il territorio gemonese una delle arene di volo più apprezzate d’Europa. Caratteristiche che consentono di organizzare competizioni internazionali di alto livello e di richiamare atleti provenienti da tutto il mondo.

Un record per la qualità dei piloti

La tappa friulana della Coppa del Mondo vedrà al via alcuni dei nomi più importanti del parapendio internazionale. Mai, secondo gli organizzatori, era stato raggiunto un livello così elevato nella selezione degli atleti iscritti a una competizione ospitata sul territorio.

La gara si preannuncia quindi particolarmente equilibrata e spettacolare, con 120 piloti di altissimo profilo chiamati a confrontarsi in condizioni tecniche e ambientali considerate ideali per il volo libero.

La presenza dei migliori specialisti della disciplina rappresenta anche un’importante occasione di promozione internazionale per Gemona, Bordano e per l’intero Friuli Venezia Giulia, che per una settimana saranno al centro dell’attenzione degli appassionati di sport aerei.

Un’estate straordinaria per il volo libero friulano

L’arrivo della Paragliding World Cup corona un’estate particolarmente intensa per il movimento del volo libero regionale.

Nelle ultime settimane Volo Libero Friuli ha già organizzato tre manifestazioni internazionali, tra cui il Campionato Europeo di deltaplano classe 1 e il Campionato Mondiale di deltaplano classe 5.

A questi eventi si è aggiunta Fiestate, il festival che ha richiamato a Bordano oltre 2.000 persone, confermando il forte interesse del pubblico nei confronti delle discipline del volo e delle iniziative collegate.

Il calendario di manifestazioni consolida così la vocazione del territorio come punto di riferimento mondiale per il parapendio, il deltaplano e, più in generale, per gli sport aerei.

Sport e turismo al centro della promozione del territorio

Le competizioni sono organizzate da Volo Libero Friuli, associazione diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama internazionale del settore.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da PromoTurismoFVG, Sportland, dalla Comunità di montagna, dal Comune di Gemona del Friuli e dal Comune di Bordano.