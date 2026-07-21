Blanco a Palmanova, stasera il live in Piazza Grande: orari e informazioni utili

È la serata di Blanco a Palmanova. Questa sera, martedì 21 luglio alle 21, il cantautore bresciano è protagonista in Piazza Grande per il secondo appuntamento della rassegna Estate di Stelle con il suo Tour Estate 2026.

Dopo il successo del primo tour nei palazzetti, Blanco porta nella città patrimonio dell’Umanità UNESCO uno spettacolo che unisce i brani del nuovo album “Ma’” ai successi che hanno costruito la sua carriera.

Le porte al pubblico aprono alle 19, con ingresso da Borgo Udine. Le biglietterie del concerto, sempre in Borgo Udine, sono attive dalle 18.30. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e alle biglietterie della serata. Tutte le informazioni e i punti autorizzati sono disponibili sul sito di Azalea.

Il tour Estate 2026

Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dell’estate, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di Ma’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ovviamente a tutti i successi che hanno definito la sua carriera.

L’artista sarà ospite il 31 luglio al Sunny Hill Festival, il più grande festival musicale di Pristina (Kosovo) e uno dei principali appuntamenti live del Sud-Est Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il festival si conferma ogni anno come un punto di riferimento della scena internazionale, con una line-up che riunisce alcuni tra i più importanti artisti del panorama elettronico e pop mondiale, da Katy Perry a Martin Garrix, fino a Seth Troxler e Pawsa.

Blanco (Riccardo Fabbriconi, nato a Brescia nel 2003) è uno dei cantautori italiani più influenti della nuova generazione. Esploso nel 2021 con Mi fai impazzire e l’album Blu celeste, ha conquistato il grande pubblico vincendo il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con Brividi. Il suo stile fonde pop, urban e rock con un’intensa cifra emotiva e una forte personalità interpretativa. In pochi anni ha collezionato decine di dischi di platino, miliardi di streaming e tournée sold out, affermandosi come uno degli artisti italiani più seguiti anche all’estero.