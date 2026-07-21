Famiglia sorpresa dal maltempo e infortunio in montagna, doppio intervento del Soccorso Alpino

Doppio intervento nel pomeriggio di martedì 21 luglio per la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, impegnata assieme alla Guardia di Finanza nel territorio montano dell’Alto Friuli. Le due richieste di aiuto sono arrivate tra le 15 e le 16.30 alla centrale operativa Sores, dopo altrettante chiamate effettuate al Numero unico di emergenza 112.

Famiglia sorpresa dal maltempo a Chiusaforte

Il primo intervento è scattato nel territorio comunale di Chiusaforte, dove una famiglia italiana ha chiesto assistenza dopo essere stata sorpresa dal maltempo durante la discesa dalla Cima di Terrarossa.

I soccorritori si sono messi in cammino per andare incontro agli escursionisti, raggiungendoli poco sopra il rifugio Di Brazzà. La famiglia è stata quindi assistita durante il rientro, evitando che il peggioramento delle condizioni meteorologiche potesse creare ulteriori difficoltà.

Giovane si infortuna nei pressi del rifugio Pellarini

Concluso il primo intervento, le stesse squadre sono state deviate verso Malborghetto Valbruna, lungo la pista forestale che conduce al rifugio Pellarini. Nei pressi della teleferica utilizzata per raggiungere il rifugio, una giovane escursionista italiana si era procurata una forte distorsione alla caviglia, che le impediva di proseguire autonomamente.



La ragazza è stata raggiunta dai soccorritori, assistita e caricata a bordo di un pick-up per essere trasportata a valle.