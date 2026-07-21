Violento schianto sulla Napoleonica tra due auto e un trattore: un ferito grave

21 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Violento incidente nel pomeriggio di martedì 21 luglio lungo la strada regionale 252 Napoleonica, nel tratto in direzione Gonars. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili e un trattore. Il bilancio è di sei persone ferite, una delle quali trasportata in ospedale in condizioni gravi.

L’incidente si è verificato poco dopo il passaggio a livello. Per cause ancora in corso di accertamento, i tre mezzi si sono scontrati frontalmente. In seguito al violento impatto, una Fiat 500 si è ribaltata sulla carreggiata, mentre il trattore è uscito di strada terminando la propria corsa nel fossato laterale.

Un automobilista estratto dalle lamiere

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Uno degli automobilisti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco, intervenuti con le squadre del distaccamento di Cervignano e del comando provinciale di Udine.

I pompieri hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata dallo schianto. Sul posto sono arrivate anche tre ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte e organizzato il loro trasferimento negli ospedali. Uno dei feriti ha riportato conseguenze serie, mentre le condizioni degli altri cinque sarebbero meno preoccupanti.

Strada chiusa e traffico rallentato

Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e consentire la rimozione dei mezzi, il tratto della Napoleonica è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti e deviazioni. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato allo scontro.

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