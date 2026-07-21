Violento schianto sulla Napoleonica tra due auto e un trattore: un ferito grave

Violento incidente nel pomeriggio di martedì 21 luglio lungo la strada regionale 252 Napoleonica, nel tratto in direzione Gonars. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili e un trattore. Il bilancio è di sei persone ferite, una delle quali trasportata in ospedale in condizioni gravi.

L’incidente si è verificato poco dopo il passaggio a livello. Per cause ancora in corso di accertamento, i tre mezzi si sono scontrati frontalmente. In seguito al violento impatto, una Fiat 500 si è ribaltata sulla carreggiata, mentre il trattore è uscito di strada terminando la propria corsa nel fossato laterale.

Un automobilista estratto dalle lamiere

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Uno degli automobilisti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco, intervenuti con le squadre del distaccamento di Cervignano e del comando provinciale di Udine.



I pompieri hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata dallo schianto. Sul posto sono arrivate anche tre ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte e organizzato il loro trasferimento negli ospedali. Uno dei feriti ha riportato conseguenze serie, mentre le condizioni degli altri cinque sarebbero meno preoccupanti.

Strada chiusa e traffico rallentato

Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e consentire la rimozione dei mezzi, il tratto della Napoleonica è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione ha subito inevitabili rallentamenti e deviazioni. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato allo scontro.