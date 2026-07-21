La petizione per difendere l’ospedale di Latisana arriva in Regione

La petizione per l’ospedale di Latisana ha raccolto 2.431 firme.

Sono 2.431 le firme raccolte per chiedere la salvaguardia, il potenziamento e la piena valorizzazione dell’ospedale di Latisana. La petizione, promossa dal Comitato Latisana in salute, è stata consegnata al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin.



L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali sul futuro del presidio sanitario, considerato fondamentale non soltanto per la popolazione residente, ma anche per le migliaia di turisti che durante la stagione estiva raggiungono la Bassa friulana e le località balneari.

La preoccupazione per i servizi e il personale

“Un ospedale che da decenni rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’assistenza sanitaria della popolazione del territorio – hanno sottolineato le prime firmatarie Daniela Regeni e Illia Martellini –, ma preoccupa il progressivo depauperamento dei servizi ed è forte la percezione di una fuga del personale”.

Nel testo della petizione viene quindi chiesto di “definire una programmazione sanitaria chiara e trasparente, coinvolgere le comunità e gli enti locali nelle scelte e abbandonare formalmente qualsiasi proposito di partenariato pubblico-privato”. I promotori chiedono dunque garanzie precise sul futuro dell’ospedale e un maggiore coinvolgimento del territorio nelle decisioni riguardanti l’organizzazione dei servizi sanitari.

La petizione sarà esaminata dalla Commissione sanità

“L’argomento sarà portato all’attenzione della III Commissione consiliare, competente in materia di sanità”, ha assicurato Mauro Bordin, ringraziando i promotori della raccolta firme. Il presidente del Consiglio regionale ha definito la petizione “un utile strumento di democrazia diretta, che porterà a un importante confronto in Commissione”.



Bordin ha quindi ribadito la propria attenzione nei confronti della struttura sanitaria latisanese: “Latisana mi sta a cuore e conosco bene le caratteristiche del suo ospedale, che nel periodo estivo serve un bacino di oltre 3,5 milioni di persone e dispone di reparti con personale medico e infermieristico d’eccellenza”.

Gli investimenti sull’ospedale di Latisana

Il presidente dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia ha ricordato anche gli interventi e i progetti attualmente in corso. “La Regione sta investendo su questa struttura: dopo la riapertura dell’area materno-infantile, è stata chiesta una deroga al numero minimo di parti e si è in attesa di risposta dal Ministero. Contestualmente, si sta lavorando sia per la Casa della Comunità sia per il nuovo parcheggio”.



“Mi auguro che le scelte presenti e future possano soddisfare le esigenze di tutti”, ha concluso Bordin, sottolineando l’importanza “della crescita e della specializzazione degli ospedali hub, ma anche del potenziamento della sanità territoriale per dare risposte tempestive alle emergenze”.



All’incontro erano presenti anche i consiglieri regionali Simona Liguori del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Serena Pellegrino di Avs, Manuela Celotti del Pd, Furio Honsell di Open Sinistra Fvg e Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, che hanno formalizzato il proprio sostegno alla petizione.