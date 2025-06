Un 16enne rimasto schiacciato da un trattore a Gemona.

Un giovane di 16 anni è rimasto schiacciato dalla ruota del trattore ed è stato ferito all’anca. E’ accaduto nella serata di ieri, 14 giugno, attorno alle 19.15, a Gemona del Friuli. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, l’elisoccorso e il personale sanitario del 118. Il 16enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine e affidato alle cure dei medici. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.