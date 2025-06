Inaugurato il ponte tibetano a Malborghetto

“È un lavoro importante, che raggiunge un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un’intuizione che il Comune – in particolare il sindaco di Malborghetto – ha voluto, scelto, seguito e realizzato passo dopo passo. Un progetto che mette insieme la valorizzazione del territorio con la promozione dei percorsi nelle nostre valli a volte sconosciute”.

Lo ha detto sabato a Malborghetto l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi in occasione dell’inaugurazione del ponte tibetano e dell’apertura del trekking ‘Wilderness dei valloni’, un percorso ad anello di oltre 20 chilometri.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, in relazione all’intervento della Protezione civile, “esso riflette appieno il nostro compito primario: mettere in sicurezza il territorio. Un territorio – ha sottolineato – sempre più fragile, che però continuiamo a presidiare e in cui continuiamo a investire, anche attraverso le recenti manovre da alcune decine di milioni di euro”.

“Purtroppo, spesso è proprio a partire da eventi tragici, determinati da situazioni di emergenza, che abbiamo dovuto intervenire. Ma ogni volta – ha affermato l’assessore – lo abbiamo fatto contenendo il fenomeno nell’immediato e poi destinando tutte le risorse disponibili – sia dal bilancio regionale sia da quello statale – non soltanto alla messa in sicurezza, ma a un’opera complessiva di valorizzazione”.

“Una strategia – ha concluso Riccardi – che ha riguardato tanto gli interventi quanto le potenzialità e le specificità di quest’area straordinaria della nostra Regione: l’area montana e le Alpi, che qui possiamo ammirare e che sanno esprimere, con forza e coerenza, una vocazione culturale, sociale e turistica di altissimo livello”.