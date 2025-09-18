Allarme incendio a Gemona del Friuli, una persona intossicata dal fumo.

Paura nella serata di ieri, mercoledì 17, a Gemona: erano le 20.50 a Gemona del Friuli, in via San Biagio 140, quando è scattato l’allarme incendio a causa di una scatola di derivazione elettrica in fiamme nello scantinato di una villetta. Le fiamme ha prodotto tantissimo fumo, prodotto dalla combustione della plastica.

Il genero del proprietario, assente in quei momenti, nel tentativo di spegnere l’incendio ha respirato il fumo ed è svenuto. Per fortuna il vicino di casa, con grande determinazione è sceso nello scantinato, proteggendosi con elmetto da lavoro e mascherina antipolvere ed è riuscito a trascinare all’esterno il malcapitato, successivamente affidato ai sanitari per dei controlli. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli. Nessun danno all’abitazione, solo tanto fumo.