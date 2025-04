Marco Balsarini è morto per un malore improvviso a Gemona del Friuli.

Un malore improvviso ha stroncato Marco Balsarini, 54 anni, fotografo padovano tra i più conosciuti nel mondo del gossip e del fotogiornalismo. Il decesso è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 14.30, a Gemona del Friuli. Balsarini si trovava nel piazzale Monsignor Battista Monai, in un’area attrezzata con colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Era di ritorno da Udine, dove aveva realizzato un servizio fotografico per il Far East Film Festival, manifestazione internazionale dedicata al cinema asiatico.

Durante una breve sosta per ricaricare il veicolo, l’uomo si è accasciato a terra colpito da un malore improvviso. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Marco è deceduto sul posto.

I carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo hanno escluso cause violente, confermando la morte per cause naturali. La notizia si è diffusa rapidamente a Padova, dove Balsarini era una figura molto conosciuta, soprattutto nel quartiere Arcella, dove viveva con la compagna Cristiana.

Appassionato di fotografia sin da giovane, Marco aveva fatto della macchina fotografica il suo strumento di vita, documentando con il suo obiettivo eventi, personaggi famosi, e momenti chiave dello spettacolo e della cronaca. Aveva collaborato anche con testate nazionali e locali, tra cui Il Mattino di Padova.

In gioventù era stato anche un promettente pilota di Enduro, disciplina che ne aveva forgiato il carattere. Il suo improvviso decesso ha lasciato sgomenti non solo i familiari, ma anche amici, colleghi e figure del mondo dello spettacolo che lo conoscevano e apprezzavano da anni. È stata disposta l’autopsia per determinare con precisione le cause della morte.