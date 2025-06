Crea scompiglio nel locale, poi colpisce un carabiniere: arrestato

Un uomo di 62 anni è stato arrestato oggi a Gemona del Friuli.

A Gemona, un uomo è stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi dopo un episodio di tensione in un locale. Intorno alle 14, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in via Rive Dai Stimatins, presso il bar “Pasticciotto”, dove un uomo nato a Parigi nel 1963 stava creando disagio tra i clienti.

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha opposto resistenza e ha colpito al costato un maresciallo dei carabinieri, costringendo le forze dell’ordine ad arrestarlo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito a Udine, dove domani è previsto il rito per direttissima.