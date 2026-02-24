A Gemona tornano i carri di Carnevale: la sfilata nel centro storico

Dopo due anni di stop per maltempo, torna la sfilata dei carri di Carnevale nel centro storico di Gemona.

Dopo due anni di stop forzato a causa del maltempo, domenica 8 marzo 2026 il centro storico di Gemona tornerà ad animarsi con il Carnevale e la sfilata dei carri e gruppi allegorici. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Pro Loco Pro Glemona A.P.S. in collaborazione con il Comune di Gemona.

La manifestazione, che nel 2023 aveva segnato un ritorno trionfale dopo anni di assenza, era stata annullata nel 2024 e nel 2025 proprio a causa delle condizioni meteo avverse. Ora la comunità gemonese è pronta a rimettersi in gioco, con l’obiettivo di rilanciare una tradizione che affonda le sue radici nei primi del ’900 e che per generazioni ha rappresentato uno dei momenti più attesi dell’anno.

Il percorso della sfilata.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 di domenica 8 marzo. Il cuore della festa sarà il centro storico di Gemona del Friuli: la sfilata attraverserà via Caneva, piazza Garibaldi, via Cavour, piazza del Municipio, via XX Settembre e piazzetta del Ponte, trasformando le vie cittadine in un’esplosione di colori, musica e creatività.



Carri allegorici e gruppi mascherati arriveranno non solo da Gemona, ma da diverse località del Friuli Venezia Giulia: da Prepotto a Chions, passando per Romans d’Isonzo, Buja e Colloredo di Prato. Una partecipazione diffusa che conferma il valore sovracomunale dell’evento.

Una tradizione che unisce le generazioni

Il Carnevale gemonese non è soltanto una sfilata, ma un vero e proprio patrimonio identitario. È un momento in cui passato e presente si incontrano, creando un ponte tra le generazioni e rinsaldando il senso di comunità.

Nel 2023 il ritorno dei carri aveva richiamato un pubblico numeroso, restituendo entusiasmo e vitalità al centro storico. Nonostante le cancellazioni degli ultimi due anni, la volontà di ripartire non si è mai spenta. Gli organizzatori puntano ora a inaugurare una nuova stagione dei Carnevali gemonesi, ancora più partecipata e coinvolgente.

“Siamo entusiasti di riportare in vita questa tradizione secolare che rappresenta un vero e proprio patrimonio per Gemona. Senza dubbio sarà un’occasione unica per catturare la vivacità e l’energia della nostra comunità sperando quest’anno nel bel tempo”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Marco Patat.