Bolletta del gas da capogiro per un’anziana disabile, i parenti fanno colletta

La bolletta arrivata ad un’anziana di Gonars.

Incredula, arrabbiata, disperata. Sono i sentimenti che ha subito provato, M. S., 86 anni di Gonars, che il mese scorso si è vista recapitare a casa la bolletta del gas. Milleseicento euro per i mesi di novembre/dicembre. La casa nella quale vive, di 100 metri quadri, non è di recente costruzione, per questo il consumo del gas è sempre stato un po’ alto ma, per cercare di ridurre le spese, l’anno scorso sono addirittura stati fatti dei lavori idraulici ai termosifoni, che sarebbero dovuti servire a far sì che venissero scaldati unicamente cucina e camera da letto, dove vive l’anziana.

“Mia mamma è disabile, cammina con il deambulatore, la temperatura in casa non supera mai i 18 gradi, il cibo già pronto lo portiamo io e mia sorella, la doccia calda la fa una volta a settimana”, raccolta la figlia, che prosegue: “Abbiamo addirittura insegnato a nostra madre a lavarsi con spugnetta e salviettine deumidificate, per non consumare troppa acqua calda. I piatti vengono lavati ogni 2 giorni, per lo stesso motivo”. Il sindaco di Gonars, Ivan Boemo, appresa la notizia, si è da subito attivato per cercare di aiutare l’anziana signora che, oltretutto, ha dovuto chiedere aiuto anche alle tre figlie e ai 3 nipoti per pagare questa somma.

(Visited 909 times, 909 visits today)