Tentano di manomettere il bancomat ma il colpo va storto: ladri a mani vuote

Tentato furto al bancomat di Varmo.

Tentato furto, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a Varmo: i ladri hanno cercato di manomettere lo sportello bancomat della filiale della Banca Ter di Via Roma, usando il classico metodo del buco sulla parte anteriore, per modificare il software e fare in modo che la macchina erogasse banconote.

L’operazione, però, non ha funzionato e i malviventi se ne sono andati a mani vuote. Stamattina, il direttore della filiale ha sporto denuncia ai carabinieri di Rivignano. Sul posto sono intervenuti il Norm di Latisana e i carabinieri di Palazzolo dello Stella.