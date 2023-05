Morto un uomo a Gonars.

Un uomo di circa 80 anni di età è morto nella prima serata di ieri nel territorio comunale di Gonars: è stato trovato senza vita in un fossato, a bordo strada.

Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio dell’automedica: il personale medico infermieristico non ha potuto far altro che decretare il decesso a quanto pare dovuto a cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per quanto di competenza.