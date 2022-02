L’incendio sul camion dei rifiuti a Gonars.

Attimi di paura questa mattina a Gonars. Qui, in via Monte Grappa, per cause da accertare c’è stato un principio di incendio a un camion che trasporta spazzatura.

A prendere fuoco sono stati proprio i rifiuti, con buona probabilità per causa accidentale. Il conducente del mezzo se n’è accorto in tempo, dando subito l’allarme.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Cervignano, con il carico smassato e le immondizie portate fuori dal camion. Grazie alla perizia degli uomini in campo, il rogo è stato prontamente domato e l’area messa in sicurezza. Non si segnalano feriti.

