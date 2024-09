L’anziano aveva effettuato il prelievo ma si era dimenticato i soldi al bancomat.

Un gesto di forte senso civico quello di un ragazzo goriziano che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Gorizia di riconsegnare a un anziano i soldi prelevati e dimenticati all’interno di uno sportello Bancomat del centro cittadino.

È accaduto qualche sera fa, presso lo sportello bancomat di Corso Italia a Gorizia, dove l’anziano si era recato per effettuare un piccolo prelievo. Dopo aver selezionato l’importo, il denaro è stato erogato ma l’uomo, dopo aver ritirato la carta, probabilmente distratto o sovrappensiero, si è dimenticato i soldi nella fessura dello sportello.

Poco dopo, fortunatamente, allo sportello si è recato un giovane che, notando le banconote incustodite, ha provato a cercare il proprietario guardandosi intorno. Non riuscendo a rintracciarlo, ha chiamato il 112 e ha consegnato tutto ai Carabinieri della Compagnia di Gorizia. I militari immediatamente hanno preso contatto con la filiale interessata e dopo un meticoloso lavoro sono riusciti a risalire al legittimo proprietario e ad informarlo del ritrovamento.

L’anziano 89enne, non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto giungere presso la propria abitazione i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia. Visibilmente commosso, ha raccontato, in presenza della figlia, di aver ritenuto impossibile che quel denaro, necessario per affrontare le spese quotidiane, potesse essergli restituito. Una storia a lieto fine che sottolinea l’importanza del senso civico e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.