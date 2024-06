Sono 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno: di questi, 81 sono nel territorio dell’ex provincia di Udine, 16 in quello di Pordenone, 14 in quello di Gorizia e 3 in quello di Trieste.

Ecco i Comuni al voto in provincia di Gorizia, con tutti i candidati sindaci, il nome delle liste collegate e il link all’elenco dei candidati delle liste:

Elezioni comunali a Capriva del Friuli



DANIELE SERGON – PROPOSTA PER CAPRIVA (qui i candidati di lista)

MAURIZIO PECORARI – CAPRIVA MIGLIORE CON PECORARI SINDACO (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Doberdò del Lago

FABIO VIZINTIN – OBČINSKA ENOTNOST UNITA’ CITTADINA (qui i candidati di lista)

PETER FERFOGLIA – SLOVENSKA SKUPNOST; ZAŽIVIMO OBČINO VIVIAMO IL COMUNE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Dolegna del Collio



LUCIO BERNOT – TRADIZIONE FA FUTURO (qui i candidati di lista)

DORIANO FRUSCALZO – VOLTIN PAGJINE LISTA CIVICA PER DOLEGNA DEL COLLIO (qui i candidati di lista)

CARLO COMIS – LISTA CIVICA TERRA E CULTURA; PROGETTO DOLEGNA (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Farra d’Isonzo

STEFANO TURCHETTO – FARRA VIVA; IMPEGNO COMUNE per Farra (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Gradisca d’Isonzo

BENIAMINO URSIC – LEGA FVG; FORZA ITALIA; FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI; GRADISCA RINASCE BENIAMINO URSIC SINDACO (qui i candidati di lista)

CLAUDIO VERDIMONTI – GRADISCA CIVICA; PER IL BENE COMUNE; GRADISCA VIVA; GRADISCA PULITA (qui i candidati di lista)

ALESSANDRO PAGOTTO – MoVimento 5 Stelle; PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA; AL CENTRO LE PERSONE ALESSANDRO PAGOTTO SINDACO; BORGHI PER LA FORTEZZA; PARTITO DEMOCRATICO (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a Grado

GIOVANNI BATTISTA BREDEON – FRATELLI d’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE; CORAGGIO ITALIA: LISTA CIVICA “UNITI PER GRADO” (qui i candidati di lista)

GIUSEPPE CORBATTO – GRADO DEMOCRATICA; CORBATTO SINDACO; GRADO FUTURA (qui i candidati di lista)

ROBERTO MARIN – FORZA ITALIA MARIN SINDACO; LISTA CIVICA MARIN SINDACO: LEGA FVG PER SALVINI PREMIER (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Mariano del Friuli

LUCA SARTORI – MarianCorona (qui i candidati di lista)

CRISTINA VISINTIN – IMPEGNO COMUNE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Medea

MARIA PIA CISILIN – VIVERE MEDEA (qui i candidati di lista)

IGOR GODEAS – IDEA PER MEDEA (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a Mossa

EMANUELA RUSSIAN – PROGETTO PER MOSSA (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a San Floriano del Collio

MARJAN DRUFOVKA – SLOVENSKA SKUPNOST (qui i candidati di lista)

MAJA HUMAR – OBČINSKA ENOTNOST UNITA’ CITTADINA (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a San Lorenzo Isontino

EZIO CLOCCHIATTI – INSIEME (qui i candidati di lista)

FELICIANO MEDEOT – COMUNITA’ IN COMUNE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Savogna d’Isonzo

KRISTIAN TOMMASI – SLOVENSKA SKUPNOST; TOMMASI SINDACO ŽUPAN / SAVOGNA D’ISONZO SOVODNJE OB SOČI (qui i candidati di lista)

LUCA PISK – Občinska enotnost Unità cittadina (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Staranzano

LUCIANA SOLDÀ – STARANZANO CITTADINI LIBERI (qui i candidati di lista)

GIULIANO VENUDO – LEGA FVG; FORZA ITALIA; NOI MODERATI, LISTA CIVICA GIULIANO VENUDO SINDACO STARANZANO; FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI (qui i candidati di lista)

MARCO FRAGIACOMO – Staranzano Insieme FRAGIACOMO SINDACO; PARTITO DEMOCRATICO per FRAGIACOMO SINDACO; SINISTRA PER STARANZANO FRAGIACOMO SINDACO; Staranzano in moVimento Fragiacomo Sindaco (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Turriaco

ELISABETTA SPINA – PER TURRIACO (qui i candidati in lista)

NICOLA PIERI – PARTITO DEMOCRATICO; LiberaMente a TURRIACO (qui i candidati in lista)