Nuovi giochi per i bimbi nei parchi di tutta Pordenone

Installati in moltissime zone della città, grazie a un investimento da 200mila euro

I nuovi giochi per i più piccoli nelle aree verdi e nei parchi di Pordenone sono ormai una realtà. Infatti, al Parco Cimolai e al Parco di via Gemelli il Comune ha fatto installare un castello e una nuova area inclusiva che vanno a sostituire i giochi malconci che giacevano in quei luoghi, non utilizzati da tempo.

Al Parco Cimolai l’intervento di riqualificazione delle aree gioco non è ancora concluso poiché nei prossimi mesi si procederà alla sostituzione del vecchio castello per i bimbi.

Rigenerate le aree verdi della città.

L’investimento complessivo ammonta a circa 200 mila euro e ha riguardato moltissime zone della città, da Villanova a Torre, dal Centro a Pordenone nord, da San Gregorio a Largo Cervignano. Attualmente mancano alcuni dettagli nelle installazioni definitive, come al Parco Donadon dove, nei prossimi giorni, verrà posizionato un castello.

Con la consegna delle ultime installazioni, l’Assessorato all’ambiente comunica che il progetto di sostituzione dei giochi vetusti sarà a breve completato, portando all’importante rigenerazione di numerose aree gioco di Pordenone che prima erano dimenticate o abbandonate.