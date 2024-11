Esercitazione dei carabinieri al centro commerciale Tiare di Villesse: operazioni programmate in vista di GO!2025.

Esplosivi e uomini armati al centro commerciale: ma è solo un’esercitazione. Alle prime ore del 13 novembre l’Arma dei carabinieri di Gorizia ha svolto un’’articolata ‘esercitazione che ha visto coinvolti una trentina di militari provenienti da differenti reparti e specializzazioni della Legione carabinieri “Friuli Venezia Giulia” e della 2^ Brigata mobile carabinieri.

Lo scenario è stato quello di un evento critico causato da soggetti armati e il rinvenimento di una possibile minaccia esplosiva in una infrastruttura sensibile del territorio. L’attività è stata infatti svolta, nel giusto riserbo e in orario notturno, al centro commerciale Tiare di Villesse. La grande collaborazione e disponibilità fornite dalla direzione del Tiare dell’Ikea e da quella del punto vendita Mediaworld hanno permesso di poter mettere alla prova e affinare le procedure operative e di coordinamento adottate dall’Arma dei carabinieri per interventi di particolare criticità in ambienti complessi e su più obiettivi contemporaneamente e, contestualmente, ai responsabili della sicurezza del centro commerciale di testare le proprie procedure operative e le proprie predisposizioni di sicurezza.

Nello scenario addestrativo sono stati inseriti inoltre assetti sanitari della Croce Rossa Italiana che si sono addestrati a effettuare un intervento durante un’operazione di polizia per il recupero, la valutazione e la stabilizzazione di un soggetto con ferite da arma da taglio.

L’attività svolta rientra nell’ambito delle operazioni avviate dal Prefetto di Gorizia in vista di “GO25! Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura” che, come prevedibile, comporterà un consistente afflusso di visitatori e di personalità di rilievo nella provincia.