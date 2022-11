Lutto in Fvg per la scomparsa del giornalista e scrittore Gianni Bisiach

Gianni Bisiach è morto questa mattina a 95 anni.

E’ morto questa mattina all’alba il giornalista e scrittore goriziano Gianni Bisiach. Novantacinque anni, era nato a Gorizia nel 1927 dopo essersi diplomato al liceo scientifico ottenne due lauree in medicina.

In molti lo ricordano per la sua lunga attività nel giornalismo d’inchiesta e per il programma ‘Un minuto di storia‘ che per molti anni raccontò con efficace sintesi ogni giorno un evento accaduto proprio in quella data. Ma era anche un brillante medico, scrittore e conduttore radiofonico e televisivo.

“Era una persona straordinaria, come tutta la sua vita. Un grande, grandissimo goriziano. Gianni Bisiach non c’è più – ha commentato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna – . Se n’è andato, alla bella età di 95 anni, gran parte dei quali vissuti alla ricerca del mondo, direi dell’uomo, in ogni suo aspetto, in ogni suo segmento raccontandolo in modo magistrale e spesso contribuendo a cambiarlo in meglio. Gli telefonavo ad ogni compleanno per fargli gli auguri ed era sempre un grande piacere. Nel 2011 gli era stato conferito il Premio Patroni Città di Gorizia che lui aveva davvero apprezzato”.