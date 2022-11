Dopo l’imbrattamento la statua di Carlo Sgorlon ripulita in tempo record

Ripulita la statua di Carlo Sgorlon.

Dopo il brutto episodio di vandalismo avvenuto questa notte poche ore dopo l’inaugurazione, la statua di Carlo Sgorlon è stata ripulita in tempo record. Tempestivo l’intervento dell’artista Calogero Condello che ha riportato alla bellezza originale uno dei nuovi simboli di Udine.

“Era stata imbrattata durante la notte da qualche incivile che non ama il Bello, che non ama l‘Arte, che non sa apprezzare la Letteratura perché è troppo ignorante – ha commentato il sindaco Pietro Fontanini. Ora sono in corso le indagini da parte della polizia locale di Udine alla ricerca del responsabile del vandalismo “Mi auspico che grazie anche alla presenza delle telecamere i responsabili possano essere individuati e perseguiti in modo esemplare“, ha concluso il primo cittadino.