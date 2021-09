Tutto pronto per l’edizione 2021 di Gusti Off a Gorizia.

È iniziato il conto alla rovescia per Gusti off, la cui inaugurazione si svolgerà giovedì 23 settembre, alle 17.30, in piazza Vittoria a Gorizia, alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Saranno presenti, oltre a quella del Friuli Venezia Giulia, le cucine storiche di Francia, Austria e Slovenia con “incursioni” di stand di altri Paesi come quello dei Kurtos ungheresi, senz’altro uno dei più attesi della kermesse.

Cinque borghi del gusto.

I “Borghi”, quindi, saranno cinque, in quanto oltre alle cucine citate sarà presente anche uno spazio in cui si cimenteranno le associazioni cittadine.

Non mancheranno, quindi, i piatti tradizionali che si gustavano a Gusti di frontiera “che- anticipa il sindaco, Rodolfo Ziberna – speriamo possa tornare nella veste che tutti conosciamo nel 2022″. Si potranno assaporare, quindi, le grigliate austriche, con salsicce, wurstel e spiedini, ma anche i Wiener Schnitzel mentre i francesi saranno presenti con le loro specialità, compresi ostriche e chiampagne. Immancabili I cevapcici proposti dagli stand della Slovenia che proporranno, fra i vari piatti, anche la pljeskavica. Ma ci sanno anche specialità dal Friuli, come il buonissimo frico.

I luoghi della festa.

Gli spazi gastronomici si svilupperanno fra i Giardini pubblici e piazza Battisti e fra Piazza Vittoria e via Roma con un allungamento verso via Crispi.

“Nelle giornate di Gusti off i parcheggi saranno gratuiti – annunciano il sindaco insieme all’assessore ai Grandi eventi, Arianna Bellan – e non ci saranno strade con divieto di transito se non quelle interessate dall’evento. Per chi arriverà in treno ci sarà un bus navetta che arriverà dalla stazione all’area della festa, fermandosi, all’andata e al ritorno, in via Cadorna e alla Posta Centrale. Il servizio sarà attivo il venerdì dalle 17 alle 2 del mattino, il sabato dalle 15 alle 2 del mattino e la domenica dalle 10.30 alle 22. Ci saranno treni speciali da Udine, Trieste e altre località regionali e di questo ringrazio sentitamente la Regione, in particolare nella figura dell’assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti e Trenitalia. Un grazie anche all’Apt”.

Varchi d’accesso e Green Pass.

I varchi d’accesso alla manifestazione saranno una decina e si potrà accedere solamente esibendo il green pass. “Ci saranno anche controlli a campione all’interno dell’area interessata dall’evento – avvertono Ziberna e Bellan -, ma vogliamo anche evidenziare che tutti i bar e ristoranti cittadini aperti non saranno soggetti a questa restrizione per quanto riguarda l’esterno, ma saranno tenuti a seguire le norme di legge specifiche per i locali”.

A questo proposito, sindaco e assessore sottolineano che la “concentrazione della manifestazione in specifiche aree consentirà proprio ai locali cittadini di valorizzare al massimo le loro peculiarità con un’offerta delle specialità goriziane che sicuramente potranno essere particolarmente apprezzate da chi arriva in città per Gusti off”.

