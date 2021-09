La scomparsa a Udine del dottor Alessandro Maraschi.

Si spegne all’età di 64 anni il dottor Alessandro Maraschi, a seguito di una malattia improvvisa che lo aveva colpito lo scorso dicembre. A dare il triste annuncio la moglie, il figlio, la nuora, la nipotina, la mamma e il fratello. Nella città di Udine, dove esercitava la sua professione, tanti sono coloro che lo ricordano. Maraschi infatti era un medico di famiglia e cercava sempre di seguire tutti i suoi pazienti nel suo studio di Via Ampezzo e in via Pozzuolo.

Maraschi era nato a Udine nel 1957 e si era diplomato al liceo classico Stellini. Dopo la laurea in Medicina all’Università di Trieste, ha fatto esperienza nei reparti di Medicina Interna e Medicina d’Urgenza del Santa Maria della Misericordia ed era anche sostituto di Guardia Medica. A seguire è stato titolare delle sedi di Tricesimo, Feletto e Udine.

Il medico seguiva i suoi pazienti con dedizione, professionalità e molta umanità. Amante del suo mestiere, Maraschi nel tempo libero aveva diverse passioni: dallo sport all’arte, dalla montagna alla barca a vela. In modo particolare, era profondamente legato al Friuli Venezia Giulia, al suo territorio, alla sua storia, cultura e gastronomia.

(Visited 238 times, 238 visits today)