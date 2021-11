L’opera sarà installata in via dei Bersaglieri.

Sarà collocato nell’area verde presente in via dei Bersaglieri di Lucinico, a Gorizia, un monumento a ricordo dei caduti di tutte le forze di polizia. L’idea è della delegazione regionale Venezia Giulia – comitato esecutivo di Gorizia dell’associazione IPA, “International Police Association”. La domanda infatti è stata presentata alla giunta comunale del sindaco Rodolfo Ziberna, perché dopo diversi sopralluoghi e approfondimenti, si è individuata una zona comunale per installare la struttura.

Un’area verde di proprietà comunale in via dei Bersaglieri ospiterà infatti l’opera. La scelta in questo modo non causerà alcun problema alla viabilità. Il monumento sarà realizzato in marmo e avrà un’altezza di circa 1,80 metri. Sui lati saranno incise le seguenti scritte: “IPA Gorizia”, “Nella forza della memoria le radici del ricordo”, “Ai caduti di tutte le forze di Polizia l’anno 2021 l’Esecutivo pose”. Sarà la stessa IPA a farsi carico del costo del monumento, della sua manutenzione e della pulizia dell’area.

