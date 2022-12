L’opera dei bambini delle scuole in Piazza Transalpina

Tante casette colorate e illuminate, costruite con il cartoncino una di fianco all’altra: una città nella città è sorta in piazza Transalpina a Gorizia, realizzata dai bambini delle scuole del capoluogo isontino e di Nova Gorica.

L’iniziativa, “dal titolo “Luci e Lumi“, è stata inaugurata ieri ed è stata organizzata dall’associazione Via Rastello in collaborazione con Cta Centro Teatro e Animazione e ha reso magica quella piazza di confine in vista di Go! 2025 quando Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale Europea della Cultura.

Una scenografia magica e affascinante che ha illuminato il confine, per dimostrare che, proprio quel confine, non è chiusura, ma ricchezza.