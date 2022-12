Icop sostiene i dipendenti contro il caro vita: 300 euro in più in busta paga

L’iniziativa della Icop a sostegno dei dipendenti

Icop ha deciso di incrementare il supporto ai collaboratori per affrontare l’aumento del costo della vita a fine anno prevedendo 300 euro netti in busta paga ai circa 400 dipendenti.

Non si tratta della prima iniziativa di questo genere dell’azienda friulana di costruzioni: a luglio scorso era stata introdotta una piattaforma attraverso cui dipendenti e collaboratori possono accedere a servizi alla persona, buoni per carburante e carrelli della spesa, rimborsi per spese scolastiche, trasporto pubblico e assistenza ad anziani o non autosufficienti per un importo medio annuo di 750 euro a persona, una innovativa modalità di fare welfare che si aggiunge agli altri servizi in essere già da dieci anni e più: servizio mensa gratuito, centro estivo gratuito, servizio di camper-sharing gratuito per le vacanze ed altri.

Complessivamente, nel corso dell’anno sono stati erogati bonus a impiegati e operai per circa 450 mila euro. Significativo l’impegno nel programma di incentivo per contrastare gli infortuni. L’edilizia, per l’innegabile rischiosità insita nelle operazioni di cantiere, rappresenta uno dei settori più soggetti a eventi di infortunio. La società ha deciso di adottare un regolamento aziendale con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri e di incoraggiare comportamenti responsabili e virtuosi, istituendo un sistema di premialità in denaro, con compensi erogati annualmente a tutti i lavoratori di area operativa che abbiano lavorato su commesse in cui non si siano verificati infortuni. Nel corso dell’anno sono stati erogati bonus zero infortuni per oltre 180 mila euro.

“Per la società è importante condividere i risultati del lavoro collettivo con tutta la comunità aziendale – ha detto l’amministratore delegato della società Piero Petrucco -. Per noi è anche un modo di fare fronte comune contro l’emergenza, in questo momento di difficoltà per l’impennata del costo della vita”.