Il nuovo orario invernale degli autobus dell’Apt di Gorizia

Entra in vigore l’orario invernale dell’Apt di Gorizia.

Da oggi, lunedì 12 settembre, con l’avvio ufficiale dell’anno scolastico, entra in vigore l’orario invernale 2022-23 del servizio di trasporto pubblico locale di Gorizia. Tutti i nuovi orari sono consultabili sui siti www.aptgorizia.it e www.tplfvg.it (anche attraverso il travel planner e la App TPLFVG). I libretti orari sono in distribuzione presso le biglietterie e le rivendite.

Di seguito alcuni dettagli sui servizi scolastici per gli istituti superiori che Apt Gorizia gestisce nell’ambito del consorzio TPL FVG in area isontina.

Gorizia.

Gli istituti superiori della città di Gorizia sono collegati con diverse modalità:

1) linea + navetta Tutti gli studenti che arrivano al Centro Intermodale Passeggeri possono raggiungere il proprio istituto con il servizio dedicato di bus navetta in partenza alle ore 8.05

navetta C corsia 6 D’Annunzio – via Brass

navetta B corsia 6 Enfap – via Filzi e Fabiani – via V.Veneto

navetta D corsia 3 Galilei, Fermi, Pacassi, polo sloveno – via Puccini

navetta HI corsia 3 Duca degli Abbruzzi – corso Italia, Slataper/IAL – via IX agosto

navetta GE corsia 1 Cossar/Da Vinci – via del Boschetto e Alighieri – via XX settembre

Stessa modalità per i rientri secondo i diversi orari di uscita dagli istituti.

2) Giro Scuole : da lunedì a venerdì sulle linee G01, G02, G03, G22, G23, G25 sono inserite delle corse che arrivano direttamente agli istituti scolastici cittadini senza transitare per il centro intermodale passeggeri.

3) Diretti a casa : da via Puccini (ISIS Galilei-Fermi-Pacassi-Polo sloveno), da via Brass (ISIS d’Annunzio), da via Oriani (Licei Slataper) le partenze dirette con le linee G01 e G23 senza transitare per il centro intermodale passeggeri, consentono un rientro più rapido e un minor assembramento nell’area partenze del CIP.

Gradisca.

Gli studenti dell’istituto Brignoli possono utilizzare le linee G01, G03, G22, G25, G51

Grado.

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di via Zara possono contare sui collegamenti diretti con le linee G01, G03 oppure la linea G 22 con un cambio in autostazione, chi proviene da Trieste con la linea G51 prosegue direttamente con la linea G01 senza cambiare bus.

Anche i rientri sono assicurati con orari diversificati e adeguati al termine delle lezioni sia con collegamenti diretti che con prosecuzioni o coincidenze.

Area monfalconese.

Il Liceo Matteotti e l’Isis Pertini a Monfalcone così come il Polo Tecnico a Staranzano sono serviti sia dal servizio urbano che dalle linee extraurbane in transito a Monfalcone e Staranzano anche con specifiche corse pomeridiane.

Di competenza Apt Gorizia anche i collegamenti dall’area isontina verso alcuni poli scolastici fuori dal territorio dell’ex provincia.

Cervignano.

Con la linea G26 si raggiunge da Monfalcone, Staranzano, San Canzian, sia l’istituto Malignani che il Liceo Einstein, con servizi specifici anche per la sede distaccata del liceo di via Carnia o per i rientri pomeridiani.

Cividale.

L’Istituto Agrario è collegato con corse dirette tramite la linea G23 con partenza da Gorizia, Cormons, Dolegna, servizio previsto anche per il rientro pomeridiano.

ANTICIPI PARTENZE CORSE SCOLASTICHE settimana 12-16 settembre

In conseguenza del termine anticipato delle lezioni degli istituti scolastici, da lunedì 12/09/2022 a venerdì 16/09/2022, alcuni servizi sono stati riprogrammati rispetto all’orario ordinario.

GORIZIA : il collegamento con bus navetta da via Vittorio Veneto (Arte) verso il CIP è anticipato alle ore 13.00, mentre da tutti gli altri istituti, sia le corse “diretti a casa” che i bus navetta, sono anticipati alle ore 13.05

GRADO : le corse in partenza dall’Istituto Alberghiero di via Zara sono anticipate alle ore 12.10.

CERVIGNANO DEL FRIULI : i rientri dal liceo Einstein e dall’istituto Malignani vengono anticipati alle ore 12.30 e alle 12.40 .

Accesso a bordo e nelle aree di fermata.

La capienza dei bus è confermata al 100% ma permane l’indicazione di salita dalla porta centrale o posteriore e fino al 30 settembre è obbligatorio a bordo bus indossare la mascherina FFp2.

Al Centro Intermodale Passeggeri di Gorizia, all’uscita degli istituti e nelle altre aree di fermata in cui è prevista la presenza contemporanea di molti utenti l’invito è di “collaborare per garantire l’utilizzo del servizio in sicurezza e nel rispetto delle regole e del prossimo, seguire i percorsi pedonali dove presenti, evitando di accalcarsi per salire sul bus e di stazionare sulle carreggiate, attenendosi sempre alle indicazioni del personale presente”.