Domani in onda la puntata di 4 Ristoranti a Gorizia: i locali in sfida

La puntata di 4 Ristoranti a Gorizia con chef Alessandro Borghese.

Atmosfere la Stüa, La Kantinetta, Al Piròn e Rosenbar sono i quattro ristoranti protagonisti del nuovo episodio di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” interamente dedicato a Gorizia e alla sua tradizione enogastronomica mitteleuropea, in onda domani alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

La puntata goriziana, girata lo scorso novembre con il supporto di PromoTurismoFVG e di FVG Film Commission, è la sesta che il programma ha ambientato in Friuli Venezia Giulia: l’iconico furgoncino di chef Borghese è infatti sbarcato più volte nel territorio alla scoperta dei ristoranti regionali facendo tappa a Trieste, nelle zone vitivinicole del Collio e dei Colli Orientali, in Carnia, a Grado e, lo scorso anno, a Udine e dintorni.

Ora il noto programma votato alla ristorazione e al buon cibo porta in prima serata nazionale la cucina caratteristica del capoluogo isontino e offre un’ottima occasione di visibilità per la città oltre che per la sua ristorazione: la produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia è diventata di anno in anno un cult della televisione italiana, attirando un numero crescente di spettatori amanti della buona tavola e desiderosi di scoprire piatti tipici e luoghi da visitare. Domani i loro occhi saranno tutti puntati su Gorizia.