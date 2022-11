Nuova edizione del torneo di puzzle a Gorizia

Cinquecento tessere da sistemare in due ore: serve occhio attento e collaborazione per partecipare alla nuova edizione del torneo di puzzle.

Torna infatti il torneo Penelope, organizzato dalla Proloco di Gorizia in collaborazione con il Comune e diverse realtà del territorio, che vedrà sfidarsi il 13 novembre (dalle 15.30) fino ad un massimo di 35 coppie. La gara si svolgerà nella Sala Parrocchiale San Giuseppe Artigiano di Straccis a Gorizia e possono partecipare giocatori di ogni età. Il team che terminerà per primo sarà decretato vincitore.

“Siamo contenti del buon numero di iscrizioni pervenute, soprattutto da persone che si avvicinano a questo evento per la prima volta – commenta il presidente Proloco Gorizia, Giorgio Lorenzoni -. Attraverso il gioco vogliamo creare relazioni, far lavorare assieme amici o parenti, nonni e nipoti, madri e figli. Questo è un evento per famiglie, giovani e meno giovani”.