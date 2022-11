Nuovi bandi per assegnare alloggi Ater

Tre nuovi bandi per l’assegnazione di alloggi Ater sono in arrivo nei comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e San Canzian d’Isonzo.

È quanto è emerso nel corso del Tavolo territoriale “Carso – Isonzo – Adriatico”, ospitato nella Sala del Consiglio di Monfalcone, alla presenza del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, sindaci di Staranzano e San Canzian, Riccardo Marchesan e Claudio Fratta, dell’assessore alle Politiche Socioassistenziali di Ronchi, Elisa Sandrigo, l’assessore ai Servizi Sociali di Grado, Raffaella Fiormaria Marin, i rappresentanti di Cisl, Giovanni Borriello, Sicet, Alessandra Cragnolin e Sunia, Vivetta Nonis, e il direttore Ater Trieste e Gorizia, Franco Korenika.

Nel corso della riunione, il sindaco Cisint ha chiesto di quantificare il numero degli immobili nelle disponibilità di Ater presenti sul territorio dell’Ambito Carso – Isonzo – Adriatico attraverso una mappatura degli alloggi sfitti, in modo da richiedere alla Regione le risorse necessarie al riattamento degli stessi e poterli assegnare in tempi brevi.

“La situazione alloggiativa a Monfalcone e nel territorio basso isontino, per la sua complessità, rappresenta un problema pesante – ha detto -. Continuiamo a ricevere costantemente richieste da parte dei cittadini che hanno bisogno di una casa. Situazione resa ancora più difficile dallo sblocco degli sfratti, che ha fatto crescere il numero di domande che ci sono pervenute da parte di persone che sono state sfrattate. Chiediamo quindi ad Ater di poter avere un elenco degli alloggi sfitti, per avere contezza di quale sia il patrimonio nelle disponibilità dell’ente che può e deve essere assegnato alle persone più bisognose e anche per poter chiedere alla Regione le risorse necessarie al riattamento degli stabili che hanno bisogno di interventi manutentivi, soprattutto in considerazione del rincaro dei costi registrato nel settore dell’edilizia”.

Il direttore di Ater, raccolte le istanze dell’Ambito, ha comunicato che, dopo quasi dieci anni dall’apertura degli ultimi bandi, i tre bandi per gli alloggi di risulta presenti nei comuni di Ronchi, Staranzano e San Canzian, saranno pubblicati entro la fine di novembre e entro l’estate 2023 sarà disponibile la graduatoria definitiva dei beneficiari. In assenza di bandi aperti, possono accedere agli alloggi solo gli ultrasessantacinquenni e coloro che hanno ricevuto un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio.

Nel corso della seduta sono state avanzate ad Ater proposte per migliorare e velocizzare l’iter per l’assegnazione degli alloggi: dai bandi sempre aperti, al reperimento degli alloggi sfitti dai privati, passando per la redistribuzione degli appartamenti in modo tale da consentire agli inquilini di avere delle abitazioni che rispettino le relative esigenze.