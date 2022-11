Carenza di personale al pronto soccorso di Udine

Il pronto soccorso di Udine non ha personale sufficiente e l’AsuFc ha deciso di usare i medici a gettone per ovviare al problema.

Una soluzione che ha sollevato le critiche della consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, che chiede alla Regione di stabilizzare l’organico. “Il pronto soccorso di Udine è da tempo in difficoltà a causa della carenza di personale – ha detto -, ma pensare di risolvere il problema ricorrendo a medici pagati a gettone, come accade nei pronto soccorso degli ospedali di Palmanova e Latisana, rappresenta una soluzione tampone, adottata in via emergenziale, che non porta ai risultati attesi ovvero di rendere stabili gli organici dei professionisti che vi lavorano. L’Amministrazione Regionale deve adoperarsi per trovare tutte le soluzioni utili a integrare la dotazione di personale nelle strutture pubbliche”.

Per avere le risposte della Regione, Liguori ha presentato un’interrogazione: “Vogliamo sapere – conclude l’esponente civica – quanti sono attualmente i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari in servizio nella struttura e quanti dovrebbero essere sulla base della pianta organica e quali soluzioni strutturali si intendono mettere in atto per risolvere il problema della carenza di personale”.