L’orario estivo dell’azienda provinciale trasporti Apt di Gorizia.

Arriva l’estate, ecco come andare sulla spiagge del Friuli in autobus. Con la fine dell’anno scolastico, come da tradizione, Apt, l’azienda provinciale trasporti di Gorizia, indossa l’abito estivo. Scendono dai bus gli studenti con zaini e cartelle e accanto ai pendolari che si recano al lavoro, salgono gli amanti delle spiagge, i turisti e chi sceglie di utilizzare il servizio di trasporto pubblico anche per il proprio tempo libero.

L’offerta di servizio per l’estate 2023 conferma la varietà di proposte ormai consolidate nelle passate stagioni.

Raggiungere le spiagge del Friuli Venezia Giulia con il servizio extraurbano.

Con le linee extraurbane svolte da Apt, nell’ambito del servizio regionale gestito da TPL FVG, sono facilmente raggiungibili le località balneari di Grado (linee G01 – G21 – G22 – G26 – G59), Lignano (linea G52), Duino, Sistiana e della costiera triestina (linee G21 – G51), sia con corse dirette che tramite coincidenze.

Un’attenzione particolare anche per i turisti dei Campeggi alle porte di Grado che possono servirsi durante il giorno delle 3 fermate sul percorso delle linee extraurbane G01 e G21 e alla sera è a loro disposizione un collegamento fino a dopo mezzanotte per rientrare dal centro città. Confermato anche il collegamento giornaliero Trieste – Lignano via Aeroporto (linea G51- G52 con cambio in Aeroporto) partenza da Trieste alle 8.05 e rientro da Lignano alle 18.10.

Orari e servizi estivi della rete urbana.

D’estate a Grado il servizio urbano viene potenziato con corse giornaliere ogni 30 minuti per mettere in comunicazione tutti i punti di interesse dell’Isola D’Oro (spiagge, terme, centro storico, hotel). Confermato anche il servizio di bus navetta svolto per conto del Comune di Grado per collegare il parcheggio di viale Italia alle spiagge ogni sabato e domenica dal 24 giugno.

Anche a Monfalcone il mare è sempre più a portata di bus, d’estate la linea Panzano diventa l’Autobus del Mare, un’unica linea connette Monfalcone con le sue due spiagge Marina Julia e Marina Nova, con fermata anche al Marina Hannibal, corse durante tutto l’arco della giornata. Da questa estate a Marina Julia presso la fermata è presente anche un’emettitrice automatica di biglietti.

A Gorizia confermato il tradizionale servizio estivo ma rispetto all’estate 2022 è tornata attiva la linea internazionale Gorizia-Nova Gorica per offrire anche ai turisti la possibilità di muoversi fra le due città.

Servizio BiciBus.

E’ già attivo da inizio giugno, ogni sabato e domenica fino al 3 settembre, il servizio Bicibus. Si pedala fino alla fermata del bus, si carica la bici nel carrello, si raggiungono le piste ciclabili e di nuovo in sella verso la scoperta del Collio da una parte e di Grado dall’altra. Un modo diverso e green per spostarsi utilizzando sì la bicicletta ma evitando di percorrere su due ruote i tratti stradali più trafficati.

Il trasporto della bicicletta è compreso nel costo del biglietto extraurbano (Bicibus ferma a Grado, Monfalcone, Redipuglia Stazione-Sacrario, Gradisca Centro, Gorizia Stazione, Mossa e Cormons).

Biglietti e abbonamenti.

Il sistema tariffario proposto dalla Regione FVG offre molte possibilità di scontistiche, consultare il sito TPL FVG per tutti i dettagli.

Segnaliamo ad esempio:

• Lo speciale biglietto di andata e ritorno verso Grado e Lignano prevede uno sconto del 10% rispetto alla tariffa ordinaria di due biglietti

• Nei mesi di luglio e agosto i ragazzi under 27 possono acquistare biglietti e abbonamenti con lo sconto del 30% (previa registrazione)

Riparte dal giorno 13 giugno la Linea Marittima Trieste-Grado- Trieste.

Come di consueto, anche quest’anno riparte la linea marittima per tutti gli amanti del mare che desiderano raggiungere Grado godendosi una gradevole navigata; si parte dal 13 Giugno dal Molo Audace di Trieste con destinazione Grado per tre volte al giorno, escluso il lunedì feriale in tre orari, 08.15-13.15-17.45. Le partenze da Grado- Molo Torpediniere- verso Trieste, escluso i lunedì feriali sono alle 10.00-14.45-19.15.

La motonave, con mare idoneo, impiega per queste rotte circa un ora e quindici minuti. Il servizio di biglietteria è a bordo della motonave, presso le biglietterie TPL FVG e tramite la App TPL FVG. A terra in prossimità delle partenze, sono presenti i pannelli informativi per gli utenti. Una bella novità è prevista a partire dal giorno 27 giugno 2023: dal 27 giugno entrerà in servizio la nuova Motonave AUDACE, appena varata, che potrà portare circa 200 persone e 30 biciclette. Equipaggiata con due motori da 1000 cavalli l’uno consentiranno dei tempi di percorrenza nelle rotte molto più rapidi rispetto al passato. Una motonave nuova ancora più confortevole ed accogliente per i nostri clienti.