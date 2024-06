Attivato a Grado il servizio di Guardia medica: regole e orari

A Grado il servizio di Guardia medica.

A Grado per la stagione estiva arriva il servizio di Guardia medica: verrà attivato da domani, 8 giugno, e fino al 15 settembre. Con l’obiettivo di “garantire le prestazioni assistenziali richieste da tutti i turisti italiani e stranieri, anche extracomunitari, dai lavoratori stagionali e dai cittadini non residenti a Grado che si trovino occasionalmente in temporaneo soggiorno nella località, indipendentemente dal possesso dei documenti comprovanti il diritto di assistenza sanitaria ed escludendo i cittadini residenti nelle predette località che fanno riferimento al proprio medico di medicina generale”.

I turni di assistenza saranno organizzati come segue:

orario continuato, sette giorni su sette, turno diurno 08.00 – 20.00 con la presenza di un medico per turno che garantisce in via prioritaria l’attività ambulatoriale.

Le visite domiciliari vengono garantite con le seguenti modalità:

durante tale turno il medico concorderà con il richiedente l’orario in cui effettuerà la visita, tenuto conto degli utenti in sala d’attesa e/o eventuali altre esigenze di servizio.

L’incarico a tempo determinato per il periodo sopra indicato è stato conferito ai dottori Davide Penco, Annamaria Pecci, Beatrice Peselli e Jacopo Maria Ricchetti.