Pordenone celebra il mito di Ottavio Bottecchia nel centenario del suo primo Tour

Il mito di Ottavio Bottecchia: Pordenone celebra il suo campione nel centenario della sua prima vittoria al Tour de France.

In occasione del Centenario della vittoria di Ottavio Bottecchia al Tour de France del 1924, il Comune di Pordenone dà ufficialmente il via ad un ricco progetto culturale che intende celebrare il primo italiano che conquistò l’ambìto premio, proprio da pordenonese. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, Pordenone ricorderà quindi il mito di Ottavio Bottecchia nel centenario della sua prima vittoria al Tour de France.

Si parte con “A vae mi…sulle strade di Bottecchia”, una corsa commemorativa a tappe in sella alle biciclette degli anni ’20 sulle strade di Veneto e Friuli che percorse proprio Bottecchia, con rientro la domenica pomeriggio al velodromo cittadino.

La gara.

Sabato 8 giugno si terrà la “100 volte Bottecchia Gravel”, una gara con partenza alla francese che si svolgerà su due giorni. In contemporanea agli eventi ciclistici, presso il velodromo sarà organizzato un mercatino vintage, mentre a Palazzo Gregoris, in abbinata alla mostra “100 volte Bottecchia”, si terranno visite guidate, con particolare attenzione ai ragazzi delle scuole del nostro territorio. In collaborazione con l’associazione FIAB Aruotalibera di Pordenone è organizzata “Bottecchia in Giallo”, una pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie, ma anche a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata in allegria all’aria aperta, lungo le strade e i parchi della città.

Nel pomeriggio di sabato presso Cinemazero si assisterà a “Ottavio Bottecchia: un campione, una leggenda”, conferenza tenuta dagli storici ed esperti Claudio Gregori e Gino Cervi, sulla storia del campione nelle terre in cui è vissuto e, a seguire, la proiezione del docufilm del giornalista RAI Franco Bortuzzo “Ottavio Bottecchia, el furlan de fero”. Evento speciale della tre giorni è rappresentato dalla Cena in giallo -Tour des Saveurs con stand gastronomici allestiti nell’impianto sportivo, a cui seguirà lo spettacolo teatrale “1924 – Ottavio e la strada”, una coinvolgente serata di memoria, narrazione e ciclismo a cura del Gruppo Teatrale Amici di Cesco.

Pedalata commemorativa

Domenica 9 giugno avrà luogo un’altra pedalata commemorativa, organizzata dalla FIAB Aruotalibera con partenza da Gemona, dove i partecipanti arriveranno con le proprie biciclette caricate sul Treno storico della Regione Friuli Venezia Giulia. Da qui si partirà per una pedalata commemorativa di 30 km attraverso il Friuli collinare fino al Cippo di Peonis, con rientro in treno a Pordenone. Nel frattempo al velodromo si correrà la “100 volte Bottecchia Gravel” e saranno organizzate visite guidate alla mostra alla Società Operaia. Nel pomeriggio di domenica sarà inaugurato il mosaico in onore del campione e verranno premiati i vincitori del Concorso Vetrine “Botescià” che ha coinvolto diversi negozi del centro che, dal 7 maggio al 9 giugno, hanno esposto biciclette d’epoca e memorabilia sulle loro vetrine.

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Velocipedi AIV, sono previste l’esposizione e la sfilata nel centro storico di Pordenone di stupendi velocipedi e biciclette antiche, cimeli da ammirare che aiutano a comprendere l’evoluzione della bicicletta nel tempo.

Ma non finisce qui. Infatti a settembre si svolgeranno un convegno sportivo ed un concorso con le scuole, mentre queste ultime saranno coinvolte nella realizzazione di uno spettacolo teatrale su Bottecchia.