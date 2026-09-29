Arrestati dopo il tentato furto in un appartamento di Udine.

Hanno tentato di introdursi in un appartamento nel centro di Udine, ma i rumori hanno insospettito il proprietario di casa, che ha subito chiamato i Carabinieri. Due uomini di 36 e 34 anni, entrambi cittadini georgiani domiciliati nel capoluogo friulano, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso.

L’episodio è avvenuto intorno all’una della notte. Il proprietario dell’abitazione, dopo aver sentito alcuni rumori provenire dall’esterno, ha allertato la centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine. Sul posto sono state immediatamente inviate due pattuglie della Sezione Radiomobile di Udine, con il supporto dei militari della Stazione di Campoformido.

Bloccati poco dopo, trovati grimaldelli e 2mila euro

Nel giro di pochi minuti i due uomini sono stati intercettati e bloccati dai Carabinieri. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di una torcia, alcuni grimaldelli e 2mila euro in contanti.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dove i due risultavano domiciliati. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di trovare altri grimaldelli, numerose chiavi, una mini smerigliatrice e materiale utilizzabile per la duplicazione delle chiavi. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità, i due uomini sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Udine, in attesa dell’udienza di convalida prevista in mattinata con rito direttissimo.

Il video.