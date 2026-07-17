Grado, rinnovata concessione balneare a GIT per 15 anni: investimenti per oltre 6 milioni di euro

Grado Impianti Turistici potrà gestire l’arenile gradese per i prossimi 15 anni. Il Comune di Grado ha firmato giovedì 16 luglio la nuova concessione demaniale a favore della società, al termine di un lungo iter amministrativo che ha previsto la pubblicazione di un bando pubblico e la valutazione delle istanze presentate in concorrenza.



L’affidamento permette a GIT di avviare una programmazione di lungo periodo e dà il via libera a oltre 6 milioni di euro di investimenti, oltre a offrire maggiori garanzie occupazionali ai circa 200 collaboratori della società.

Marin: “Oggi inizia il futuro dell’offerta turistica di Grado”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Grado Impianti Turistici, Roberto Marin, che ha sottolineato l’importanza della concessione in un momento ancora caratterizzato dall’incertezza normativa nazionale sul futuro degli stabilimenti balneari.



“Oggi inizia davvero il futuro dell’offerta turistica di Grado. Questo risultato, in un panorama nazionale ancora segnato da una forte incertezza normativa sul futuro delle concessioni balneari, permette a GIT di guardare al futuro con solidità, garantendo una programmazione di lungo periodo nell’interesse degli ospiti e dell’intera località. La spiaggia di Grado si conferma così un vero e proprio unicum nel panorama nazionale, posizionandosi ai vertici dell’offerta turistica italiana”, ha dichiarato Marin.

Oltre 6 milioni di euro per migliorare l’arenile

La nuova concessione apre una fase di importanti interventi sull’arenile. Il piano prevede investimenti superiori ai 6 milioni di euro, destinati a migliorare le strutture, i servizi e la qualità complessiva dell’offerta balneare.



I lavori si integreranno con i progetti di riqualificazione delle aree di retrospiaggia, che saranno sviluppati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Grado.

“Siamo pronti ad affrontare queste nuove sfide con la determinazione che da sempre contraddistingue GIT. La rinnovata e proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale sarà fondamentale per amplificare i risultati a beneficio del territorio. Un ringraziamento particolare va al sindaco Giuseppe Corbatto e alla sua struttura tecnica per il costante impegno profuso in questo iter”, ha aggiunto il presidente.

Garanzie occupazionali per 200 collaboratori

Oltre alla rilevanza strategica per il turismo dell’isola, il rinnovo della concessione rappresenta una garanzia di continuità e stabilità per gli oltre 200 lavoratori e collaboratori di GIT, impegnati ogni anno nella gestione dell’accoglienza, degli stabilimenti, della ristorazione e dei servizi termali.



La concessione permetterà alla società di pianificare con maggiore certezza le prossime stagioni e di valorizzare ulteriormente il patrimonio naturale e infrastrutturale di Grado.

Una spiaggia di quasi due chilometri

Costituita nel 2001, Grado Impianti Turistici Spa è una società a partecipazione pubblica composta da PromoTurismoFVG, Comune di Grado e Camera di Commercio della Venezia Giulia.



La società gestisce e promuove un arenile di quasi due chilometri, suddiviso in 11 spiagge attrezzate, con più di 3.000 ombrelloni e 7.000 lettini. L’offerta comprende inoltre quattro ristoranti gestiti direttamente e il complesso delle Terme Marine di Grado, dotato di piscina termale con acqua di mare e beauty center.



È inoltre previsto un progetto di ristrutturazione finalizzato a trasformare la struttura in un moderno polo termale talassoterapico. Con un fatturato annuale di circa 10 milioni di euro, GIT rappresenta uno dei principali motori dello sviluppo turistico della costa del Friuli Venezia Giulia e porta avanti una tradizione balneare che a Grado dura da oltre 130 anni.