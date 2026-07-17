Maltempo in Friuli, alberi caduti e allagamenti: oltre 100 interventi tra Udine e Pordenone

I danni del maltempo in Friuli.

Oltre 100 richieste di soccorso sono arrivate ai Vigili del fuoco di Udine e Pordenone a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Friuli nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio.

Il bilancio, aggiornato alle 10.45, riguarda gli interventi richiesti nell’arco di meno di due ore, tra le 9 e le 10.45. Le segnalazioni sono legate soprattutto ad alberi caduti o pericolanti, allagamenti e strutture danneggiate.

A Pordenone 55 interventi conclusi o in gestione

La situazione più impegnativa si registra nel territorio di Pordenone, dove i Vigili del fuoco hanno già portato a termine 20 interventi. Le squadre sono state chiamate per rimuovere alberi caduti, mettere in sicurezza piante pericolanti, affrontare allagamenti e verificare la stabilità di alcune strutture. Alle 10.45 risultavano inoltre 35 richieste ancora in fase di gestione o in attesa di intervento.

Numerose chiamate anche in provincia di Udine

Intenso anche il lavoro del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, che nello stesso intervallo di tempo ha concluso 15 interventi di soccorso riconducibili al maltempo. Altre 30 richieste risultavano ancora da gestire o erano in corso di lavorazione al momento dell’ultimo aggiornamento.

Non vengono invece segnalate particolari criticità nei territori di Gorizia e Trieste, dove i rispettivi comandi dei Vigili del fuoco non hanno registrato situazioni di rilievo legate all’ondata di maltempo.