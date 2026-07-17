Colpo fortunato al 10eLotto: centrato un 6 Doppio Oro

Vinti 15mila euro a Prata di Pordenone.
La fortuna fa tappa in Friuli Venezia Giulia, dove una giocata al 10eLotto ha regalato una vincita da 15mila euro. Come riferisce Agipronews, il premio è stato centrato nel concorso di giovedì 16 luglio 2026 in un punto vendita di via Roma, a Prata di Pordenone.
Il fortunato giocatore ha ottenuto la vincita grazie a un 6 Doppio Oro, una delle modalità di gioco che consente di aumentare l’importo del premio in caso di corrispondenza dei numeri estratti.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 21,4 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale. Dall’inizio del 2026, le vincite assegnate attraverso il gioco hanno raggiunto un totale di 2,17 miliardi di euro.