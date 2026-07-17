Colpisce con un pugno la titolare del bar e si scaglia contro i carabinieri: arrestato a Codroipo

Ha prima infastidito gli avventori di un bar, poi ha colpito con un pugno al volto la titolare e si è scagliato contro i carabinieri intervenuti. È accaduto nella notte a Codroipo, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il pugno alla titolare del bar

Secondo quanto ricostruito, il 47enne, in forte stato di alterazione, avrebbe iniziato a molestare gli avventori presenti nel locale. Alcune persone avrebbero cercato di calmarlo, ma il suo comportamento sarebbe diventato progressivamente più violento.



La titolare del bar, una donna di 43 anni, avrebbe quindi tentato di allontanarlo dall’attività. Per tutta risposta, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno al volto. È stata quindi richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine attraverso il numero unico di emergenza 112.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Campoformido, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine. I militari hanno trovato il 47enne ancora all’interno del locale.



Inizialmente l’uomo sembrava essersi calmato, ma poco dopo avrebbe ripreso il proprio comportamento aggressivo con ancora maggiore veemenza, opponendo resistenza e scagliandosi anche contro i carabinieri.



Il 47enne è stato quindi bloccato e arrestato. Successivamente è stato accompagnato nella camera di sicurezza del Comando, dove ha trascorso la notte, per poi essere condotto nella mattinata seguente davanti all’autorità giudiziaria per il processo con rito direttissimo. La titolare del locale e uno dei carabinieri intervenuti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.