Una nuova oasi di design a Grado, nasce il Laguna Faro Suites

Il nuovo Laguna Faro Suites di Grado.

Creato dallo studio di architettura Archest, dalla pluripremiata designer spagnola Patricia Urquiola, a Grado il Laguna Faro Suites sarà il gemello elegante ed esclusivo del vicino Laguna Palace Hotel, del quale completerà l’offerta rivolgendosi ad un target di clientela upscale e adults only.

Una vera dependance di lusso affacciata sulla laguna e sul porticciolo che Patricia Urquiola ha progettato come un rifugio particolarmente curato, inondato di luce e dal design unico, dove architettura ed interni riflettono il dialogo tra uomo e natura e dove il colorato mondo dell’isola di Grado viene rappresentato in ogni suo spazio.

Patricia Urquiola, che ha lavorato per rinomati brand come Missoni e Louis Vuitton, ha realizzato gli interni di questa sofisticata opera di design decorando le sue 34 suites con colori caldi e con arredi e mobili di stile; Urquiola si è ispirata ai Casoni – case tradizionali dei pescatori in cui venivano utilizzati materiali come paglia, giunchi, corde e legno – che riconducono al tipico paesaggio lagunare. Nell’intricato sistema di isole e canali naturali della laguna, le acque del mare si combinano con la terraferma per creare un mix di colori che passano dai toni bluastri e verdi dell’Adriatico alle sfumature calde, colori che riflettono l’anima di Grado e che sono stati impiegati negli arredi del nuovo Laguna Faro Suites.

Tutte le suites sono dotate di uno spazioso terrazzo, quasi tutte con vista mare, che ne costituisce una vera chicca per le coppie in cerca di un ambiente riservato ed esclusivo il cui servizio si ispira al nuovo modello di ospitalità in “villas” e dove gli elementi di design coniugano l’alto artigianato con l’innovazione tecnologica e raccontano la tradizione del luogo attraverso uno stile originale e contemporaneo.

Nella progettazione del Laguna Faro Suites, Patricia Urquiola applica il totale rispetto della preesistenza e la connessione al tessuto della cittadina. “Il vero lusso oggi è l’iper personalizzazione – sostiene la Urquiola – un’accoglienza tanto domestica e avvolgente quanto discreta e riservata alla scoperta di itinerari e luoghi caratteristici”.

Il bistrò del Laguna Faro Suites serve una sontuosa colazione all’insegna della massima qualità privilegiando i prodotti italiani. Una piscina a sfioro sulla spettacolare terrazza panoramica, un’area wellness con sauna e bagno turco, un’area fitness e una zona relax, sono parte dei comfort che questo hotel signorile offre. Gli ospiti di questa nuova struttura possono anche avvalersi dei servizi e delle proposte wellness ed enogastronomiche del limitrofo Laguna Palace Hotel, così come approfittare del comodo stabilimento privato Tivoli per le giornate di mare all’insegna del comfort e del relax.

Patricia Urquiola.

Patricia Urquiola è una delle più rinomate designer e architetto nel mondo. Dopo aver studiato architettura a Madrid e una formazione professionale al Politecnico di Milano, ha lavorato per il designer industriale Vico Magistretti e ha guidato il dipartimento di design dello studio Lissoni Associati. Nel 2001, ha fondato il proprio studio a Milano e si è specializzata in design industriale, architettura, art direction e creative strategy. Urquiola ha lavorato per brand internazionali come B&B italia, Moroso, Flos, Kvdrat, BMW, Ferrari e Swarovski. I suoi lavori sono stati esposti in musei dell’arte e design come il Moma di New York, il Museo delle Arti Decorative di Parigi e la Triennale di Milano.

L’isola di Grado.

Nella regione Friuli Venezia Giulia è nota come l’Isola del Sole o l’isola dell’Oro grazie alla sua costante esposizione solare e alle sue spiagge sabbiose che appaiono dorate al sole. Una volta era parte della monarchia Austroungarica ed è stata ufficialmente riconosciuta come resort balneare e spa nel 25 giugno 1892, quando l’Imperatore Franz Joseph fece approvare la legge su “Le Regole base per la regolazione degli stabilimenti termali”. Sono passati 130 anni da allora e Grado, grazie alla sua atmosfera rilassata e il clima sempre mite, è ancora oggi la meta balneare preferita dalla mitteleuropa.

La pittoresca antica cittadina ha attratto negli anni personalità illustri dell’alta società specialmente austriache come Otto Wagner, Adele Bloch Bauer o il Barone Leonardo Bianchi grazie ai viali eleganti, alle ville in stile Art Nouveau, alle antiche basiliche cristiane e le colorate case dei pescatori nel porto. Oggi, l’isola è popolare tra i turisti che apprezzano la vasta offerta di sport acquatici e da spiaggia che essa offre. Wind e kite surfing, kayak, skate, paddle, beachvolley, pilates, yoga e cycling – a Grado, le vacanze sportive sono tanto in voga quanto eventi culturali, banchetti nelle numerose osterie, la talassoterapia nelle vicine Terme Marine o rilassarsi sulla spiaggia.

