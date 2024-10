La quarta edizione della Mytho Marathon.

Oltre 1.600 partecipanti, fra runner, camminatori, uomini e donne, famiglie e amici, hanno invaso le strade di Grado per la quarta edizione di Mytho Marathon, un autentico weekend di sport e aggregazione. Dopo due giorni ingrigiti dalle nuvole e dalla pioggia, domenica il sole ha baciato l’intero territorio accendendo i colori su un grande evento capace di catalizzare non solo fatica e sudore, ma anche scorci meravigliosi, sorrisi e abbracci in una festa collettiva.

Prima la partenza della Mytho Half Marathon 21K dal Residence Punta Spin, la gara più partecipata con i suoi ben 450 iscritti, poi lo start da Viale Regina Elena sul lungomare di Grado dell’attesissima Mytho Marathon suoi 42Km. La prima prova del nuovo trittico dell’unica Maratona del Friuli Venezia Giulia che coinvolgerà nel 2025 Gorizia e nel 2026 Nova Gorica. Il via alla 42K alle 9.30 del mattino tra gli appalusi dei tanti spettatori, poi un’ora dopo la partenza della Mytho Run 30K da Fiumicello Villa Vicentina. Infine, la family Eco Run ancora dal residence Punta Spin.

Per tutti, l’arrivo sotto il traguardo allestito in viale Regina Elena con la consegna delle medaglie ad ogni finisher, gli abbracci e la festa per una giornata che ha regalato tante soddisfazioni animando un territorio ancora una volta in vetrina grazie alla partecipazione di iscritti da tutta Italia e da numerosissime nazioni europee.

I risultati e i vincitori.

Per quanto riguarda i risultati finali, a vincere la prova maschile della Mytho Marathon 42K è stato Davide Fioraso, della società Vicenza Run, con il tempo di 2h40’34”. Alle sue spalle l’austriaco Thomas Angerer in 2h45’25” della Tri Team Hallein e terzo posto del polacco Adam Szostak con 2h46’23” per un podio internazionale che vede sventolare sul gradino più alto il tricolore italiano. Nella 42K femminile successo invece per Elisa Pivetti della Libertas Udine che ha fermato il cronometro sul tempo di 3h00’37”. Dietro di lei, al secondo posto la slovena Jasmina Kozina Praprotnik in 3h14’38” e al terzo Chiara Rosignoli della Faro Formignana in 3h24’49”.

Bandiera della Gran Bretagna invece sul gradino più alto del podio maschile nella Mytho Half Marathon 21K con il successo di Thomas Oliver Doney con il tempo di 1h11’11”. Secondo classificato Giacomo Carpenito, Modena Runners Club, in 1h22’34” e terzo Gauthier Bordereau della Pol. Joy Club Fuel to Run in 1h22’45”. Nella prova femminile sulla Mezza Maratona, vittoria per la slovena Saša Torkar della società sportiva Urbani Tekaci con il riscontro cronometrico di 1h31’26”. Seconda classificata Alessandra Candotti dell’Asd Lignano Triathlon con 1h34’23” e terza Gloria Mulloni in 1h38’23”.

Nella gara della Mytho 30K Run partita da Fiumicello Villa Vicentina e arrivata a Grado, vittoria tra gli uomini di Mattia Malusa, tesserato Pol. Montereale, che ha finito le sue fatiche in 1h52’30”. Alle sue spalle David Avon, della Edilmarket Sandrin, in 1h53’28”, e Federico Bordignon, della Assindustria Sport, in 1h54’19”. Sempre nella 30K, ma nella gara femminile, successo per Elisabetta Longo della Asd Team Km Sport, con il tempo di 2h12’48”.

Seconda Mariangela Stringaro in 2h17’54” e terza classificata Alessandra Simoncello in 2h19’58”.

Infine, la classifica delle staffette che hanno preso parte alla Mytho Marathon Team. Vittoria in questo caso per la squadra de I Competitivi (Dalla Torre, Visca, Zanchetta, Nadin) in 2h48’23”, seguiti da Alta Val Torre Team (Molaro, Cosenza, Iacolutti, Disint) e al terzo posto da Strac & Furios (Cornelio, Zuliani, Vogrig, Grion).

Ad aggiudicarsi il premio “Prosecco DOC Speed Bridge Contest” offerto da Prosecco Doc, per l’atleta transitato per primo lungo riva San Marco a poco più di 1km dalla partenza di Grado, è stato infine l’austriaco Thomas Anger.