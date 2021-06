Potenziato il servizio urbano a Grado con corse ogni 30 minuti.

Con la fine dell’anno scolastico, come da tradizione, Apt, l’azienda di trasporto pubblico dell’isontino, indossa l’abito estivo a partire da oggi 11 giugno. Scendono dai bus gli studenti con zaini e cartelle e accanto ai pendolari che si recano al lavoro, salgono gli amanti delle spiagge, i turisti e chi sceglie di utilizzare il servizio di trasporto pubblico anche per il proprio tempo libero.

Con le linee extraurbane svolte da Apt, nell’ambito del servizio regionale gestito da Tpl Fvg, sono facilmente raggiungibili le località balneari di Grado (linee G01-G21-G22-G26-G59), Lignano (linea G52), Duino, Sistiana e della costiera triestina (linee G21-G51), sia con corse dirette che tramite coincidenze.

Le corse a servizio dei campeggi di Grado e il Bicibus.

Un’attenzione particolare è riservata anche per i turisti dei campeggi alle porte di Grado che possono servirsi durante il giorno delle 3 fermate sul percorso delle linee extraurbane G01 e G21 e alla sera è a loro disposizione un collegamento fino a dopo mezzanotte per rientrare dal centro città.

Attivo ogni sabato e domenica fino al 19 settembre anche il servizio Bicibus (ogni giorno dal 26 giugno al 01 agosto). Si pedala fino alla fermata del bus, si carica la bici nel carrello, si raggiungono le piste ciclabili e di nuovo in sella verso la scoperta del Collio da una parte e di Grado dall’altra. Un modo diverso e green per spostarsi utilizzando sì la bicicletta, ma evitando di percorrere su due ruote i tratti stradali più trafficati. Il trasporto della bicicletta è compreso nel costo del biglietto extraurbano (Bicibus ferma a Grado Autostazione e Campeggi, Monfalcone via Grado e Piazza Unità/via Bixio, Redipuglia Stazione-Sacrario, Gradisca centro, Gorizia Stazione, Mossa e Cormons). Confermato anche il collegamento giornaliero Trieste – Lignano via Aeroporto (linea G51+G52)

La rete urbana.

A Grado d’estate il servizio viene potenziato con corse giornaliere ogni 30 minuti per mettere in comunicazione tutti i punti di interesse dell’isola d’oro (spiagge, terme, centro storico, hotel).

Anche a Monfalcone il mare è sempre più a portata di bus. La linea M per Marina Nova, attiva dall’8 maggio con 14 corse giornaliere andata e ritorno, nel periodo estivo amplia il servizio con una corsa in partenza alle 7.30 da piazza Unità e una in partenza alla sera da Marina Nova alle ore 20.05 Queste le altre fermate: via Duca d’Aosta, via Garibaldi, via Bixio, via Bagni Nuova, Hannibal. Per Marina Julia sono confermati orari e percorsi abituali della linea Panzano per la spiaggia con corse ogni 20 minuti da lunedì a sabato e ogni 40 nei festivi.

A Gorizia vengono confermate le modifiche introdotte con l’attivazione a gennaio del senso unico su Corso Italia con le nuove fermate in via Duca d’Aosta e di Manzano in direzione stazione.

Tariffe.

Il biglietto urbano (Euro 1,35) ha validità di un’ora nei giorni feriali e 4 nei giorni festivi. È possibile acquistare anche il conveniente carnet 10 corse (12,00 euro) o gli abbonamenti per la singola linea o per l’intera rete urbana (tariffe scontate per gli abbonamenti mensili nelle fasce di morbida 9.00 -12.00 14.30-17.00). Per le linee che collegano le località balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un biglietto speciale extraurbano di andata e ritorno a prezzo scontato. La tariffa è pari alla somma dei due biglietti scontata del 10%. I biglietti sono acquistabili anche tramite la App di Tpl Fvg.

