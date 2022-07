I Subsonica tornano in Friuli Venezia Giulia con il tour Atmosferico 2022

Il concerto dei Subsonica in Friuli Venezia Giulia.

La band simbolo del rock elettronico italiano torna live in Friuli Venezia Giulia: i Subsonica saranno protagonisti domani, lunedì 1 agosto, sul palco della Diga Nazario Sauro di Grado, nel penultimo evento di un’edizione davvero speciale, la decima, del Grado Festival Ospiti d’Autore. All’Isola del Sole la band porterà il tour “Atmosferico 2022”, che vedrà i Subsonica nuovamente impegnati sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di “Amorematico”, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dalle 19 e 00. Porte aperte alle 20 con inizio concerto previsto alle 21 e 30.

I Subsonica, gruppo simbolo del rock elettronico italiano, nascono a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco.

I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti avuti, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani.

Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004.