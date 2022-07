Onde gialle e piene di schiuma, cosa succede a Lignano? La spiegazione degli esperti

La spiegazione sulle onde gialle di Lignano.

La gioia dei bagnanti che in questi giorni affollano il litorale balneare di Lignano Pineta è stata smorzata dal colore anomalo che, da qualche giorno, è presente nelle onde che arrivano sul bagnasciuga.

Onde gialle, a tratti dal colore più intenso, con macchie oleose e schiumose. Questo fenomeno, assolutamente innocuo e privo di tossicità, anche se indubbiamente poco gradevole alla vista, sarebbe da ricondurre alla presenza di un’alga, la ‘Fibrocapsa Saponica”, che in particolari condizioni legate alle elevate temperature dell’acqua, al basso fondale ed all’irraggiamento solare, trova terreno fertile per la fioritura.

Il pH dell’acqua è decisamente cambiato, la mucillagine prodotta da queste alghe aumenterebbe anche e soprattutto a causa della siccità, che comporta ad un ridotto apporto di acqua dolce proveniente dai fiumi. Questo processo di ‘fioritura’ delle alghe, che hanno un ciclo vitale di circa 4 o 5 giorni, si completerebbe in maniera autonoma, quindi, tra qualche giorno, il colore dell’acqua dovrebbe già risultare decisamente più limpido. Le acque, tuttavia, sono costantemente monitorate dall’arpa, in grado di stabilire il controllo in merito alla possibilità di balneazione delle zone interessate.